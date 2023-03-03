 مصرع طفل وإصابة والده وشقيقه في حادث تصادم بطريق المريوطية - بوابة الشروق
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مصرع طفل وإصابة والده وشقيقه في حادث تصادم بطريق المريوطية

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 3 مارس 2023 - 1:21 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مارس 2023 - 1:21 م

لقى طفل مصرعه، بينما أصيب والده وشقيقه، إثر حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بطريق المريوطية في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بووقع حادث مروري ووجود مصابين بطريق المريوطية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن سيارة صدمت دراجة بخارية، مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة شقيقه ووالده، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وأعيدت حركة السير إلى طبيعتها، وتحفظت القوات على قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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