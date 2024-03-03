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صحيفة ماليزية: مشكلة التخلص من المواد البلاستيكية تُفاقم خطر الفيضانات المفاجئة

د ب أ
نشر في: الأحد 3 مارس 2024 - 11:53 م | آخر تحديث: الأحد 3 مارس 2024 - 11:53 م

ذكرت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية اليوم الأحد، أن الفيضانات المفاجئة التي تجتاح حاليا شبه الجزيرة الماليزية ليست مجرد كارثة طبيعية، بل هي أيضا بمثابة تذكير صارخ بمشكلة ملحة.

وأوضحت الصحيفة الماليزية، أن هناك عاملا غالبا ما يتم التغاضي عنه يؤدي إلى تفاقم خطر هذه الفيضانات المفاجئة، وهو التلوث بالمواد البلاستيكية، الناتج عن تخلص غير سليم من هذه المواد وإلقاء النفايات، ويمكن أن يكون له تأثير مباشر وضار على هذه الفيضانات.

وقالت الصحيفة إن أحد الأسباب الأكثر وضوحا لحدوث مثل هذه الفيضانات المفاجئة يتمثل في انسداد أنظمة الصرف الصحي حيث يمكن للنفايات البلاستيكية، التي تتراكم في مناطق حضرية، أن تسد المصارف، ما يمنعها من صرف المياه الزائدة بعيدا.

وأشارت ستريتس تايمز إلى أنه عند هطول أمطار غزيرة، يصبح هذا الانسداد بمثابة عنق زجاجة، ما يتسبب في تجمع المياه في الشوارع والأسطح وزيادة خطر حدوث فيضانات مفاجئة.


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