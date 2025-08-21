حكم نهائي بطرد قيادي داعشي سابق من ألمانيا

قال متحدث باسم المحكمة الإدارية في مدينة دوسلدورف الألمانية، إن حكم طرد أبو ولاء الزعيم السابق لتنظيم داعش في ألمانيا، صار نهائيا.

وأوضح المتحدث في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن المدان لم يُقدّم أي طلب بالإذن بالاستئناف على حكم الطرد.

وخسر أبو ولاء دعوى قضائية ضد الطرد في يونيو الماضي، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيُجرى ترحيله بالفعل.

وكان أبو ولاء، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات ونصف، برر دعوته ضد الطرد بوجود أطفاله السبعة في ألمانيا.

ومع ذلك، ذكر القاضي عند إعلانه الحكم أن المصلحة المترتبة على الطرد مقدمة على مبررات الدعوى لأسباب حتمية تتعلق بالأمن القومي.

وأشارإلى أنه لم يتضح أي تغيير يُذكر في الموقف السابق للمدعي بصفته إرهابي داعشي أو تخلصه من التطرف.

وفي الحكم المكتوب الذي نُشر مؤخرا، تناولت المحكمة هذه المسألة بالتفصيل، وأوضحت أن هناك خطرا - لأسباب مختلفة - لتكرار نفس الجرائم إذا أُطلق سراح الرجل من الحجز عام 2027.

وتعتبر القضية المتعلقة بالطرد خطوة تمهيدية، حيث يعتبر الحكم بالطرد قرارا إداريا يلزم المعني بمغادرة البلاد،أما بالنسبة للترحيل الفعلي فيتطلب البت فيه عبر إجراءات منفصلة.

وقال المتحدث باسم محكمة دوسلدورف الإدارية: "لا تزال المحكمة تنتظر نتيجة إجراءات اللجوء، لا سيما في ضوء التهديد المحتمل بعقوبة الإعدام في العراق".