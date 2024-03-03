وكيل صحة سوهاج يتابع استعدادات المستشفى الميداني للمشاركة بالتدريب المشترك صقر 128

تفقد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ترافقه الدكتورة شيماء أحمد مدير إدارة الطوارئ، والدكتور أحمد الحلواني نائب مدير إدارة الطوارئ، المستشفى الميداني.

يذكر أن تلك الجولة التي أجراها وكيل الوزارة ومرافقيه، جاءت للتأكد من استعداد المستشفى الميداني للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك صقر 128، الذي تنظمه محافظة سوهاج، بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي، وأجهزة المحافظة المختلفة؛ لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعة حال حدوثها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المستشفى الميداني يضم 6 عيادات متخصصة، و5 خيم للاستقبال والطوارئ تم تجهيزها بجميع المستلزمات والأدوية المخصصة للحالات الطارئة، مشيدًا بكل الجهود التي ينفذها المستشفى من أجل رفع كفاءة الفرق الطبية وإكسابهم الخبرة اللازمة في الأزمات المختلفة.