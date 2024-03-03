أكد معتمد جمال، المدير الفنى السابق للزمالك، على أن فترة توليه تدريب الفارس الأبيض كانت صعبة للغاية، مشيرا إلى رفضه التواجد في جهاز جوزيه جوميز، المدرب الجديد للفريق.

أضاف معتمد جمال، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد »:" فترة تدريبي للزمالك لم تكن صعبة، بل كانت صعبة جدا جدا، ومجلس إدارة نادى الزمالك ساندنى كثيرا ".

وزاد : "عانيت من قلة اللاعبين خلال فترة عملي. وعدم مشاركة بعض اللاعبين في التدريبات قبل تولي المهمة عطل جاهزية بعض اللاعبين مثل سامسون وناصر منسي، كان يتم استبعادهما من التقسيمة، وهذا تسبب في تأخر مشاركتهما معي".

واستمر:" حسين لبيب طالبنى بضرورة الفوز على بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، واللاعبون ساعدوني على ذلك، محمد عبد الشافي شارك وهو مصاب، وهو لاعب راجل بمعنى الكلمة، وشيكابالا قائد حقيقي وله دور مؤثر مع الفريق داخل وخارج الملعب ".

وواصل : كنت أفضل الدفع بشيكابالا أساسيا وليس بديلا، وهوأسطورة حقيقية وسعيد بتجديد تعاقده مع الزمالك ، ولقد تعرض للظلم كثيرا ".

أتم: رفضت التواجد فى جهاز المدرب البرتغالي جوزيه جوميز كمدرب عام، وفضلت الرحيل لمنح جوميز الحرية الكاملة فى العمل داخل الزمالك، وأحمد مجدي مدرب شاطر وسيكون مدير فني كبير".