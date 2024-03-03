قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إنه سيتم إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية وادي ماجد، غدًا الإثنين وحتى بعد غد الثلاثاء، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان له اليوم، أن القافلة الطبية المجانية تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال، الباطنة، الجراحة، الأسنان، وأمراض النساء والتوليد، والتثقيف الصحي".

وأضاف "سالم"، أن يتم خلال القافلة تقديم الخدمات الطبية من "إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح، وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.