 الأردن يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام بالونات موجهة عن بعد - بوابة الشروق
الإثنين 7 يوليه 2025 4:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟



النتـائـج تصويت

الأردن يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام بالونات موجهة عن بعد

عمان - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 7 يوليه 2025 - 3:36 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يوليه 2025 - 3:36 م

صرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنيةــ الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر اليوم الاثنين، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة عن بعد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن المصدر، قوله إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة بالونات ضمن منطقة المسئولية، حيث تم اعتراضها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية.

وأكد المصدر، أنه بعد تفتيش المنطقة تبين أن البالونات مزودة بأجهزة توجيه بدائية يتم التحكم بها عن بعد ومحملة بمواد مخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع جميع أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك