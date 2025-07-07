الشرطة الفلبينية تعتقل 15 شرطيا لدورهم في خطف وقتل 34 من مربيي ديوك المصارعة

أفاد قائد الشرطة الفلبينية، اليوم الاثنين، باعتقال 15 شرطيا والتحقيق معهم، بسبب دورهم المزعوم في عمليات خطف وقتل ما لا يقل عن 34 من مربيي ديوك المصارعة.

وكان قد تم اتهام المفقودين بالغش في هذه الرياضة التي تحظى بشعبية كبيرة، ثم أفادت تقارير بإلقاء جثثهم في بحيرة خلابة تقع بالقرب من بركان ثائر.

واختفى الضحايا خلال الفترة بين عامي 2021 و2022، حيث فقد معظمهم أثناء توجههم من وإلى ساحات مصارعة الديوك المنتشرة في منطقة لوزون الرئيسية الواقعة شمالي الفلبين، بالإضافة إلى منطقة العاصمة مانيلا.

وعادت حالات الاختفاء - التي لم يتم حلها – لجذب انتباه الرأي العام، بعدما ظهر شاهد رئيسي مؤخرا واتهم صاحب عمله السابق، وهو قطب من أقطاب ألعاب المقامرة في البلاد، بالتخطيط لعمليات القتل، حيث تردد أن جثث المفقودين أُلقيت في بحيرة تال الواقعة جنوب مانيلا، أو تم حرقها في مكان آخر.