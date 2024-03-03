الدفاعات الجوية الروسية تدمر 38 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 38 طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم.

وقالت الوزارة، في بيان، "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 38 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية دمرتها أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي جمهورية القرم".

وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 107 مسيرات أوكرانية، في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وفي كل من مقاطعات خيرسون وزابوريجيا وخاركوف.

وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير107 مسيرات أوكرانية، بما في ذلك في مناطق ياسينوفاتايا، بافلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وزميفكا، ترويتسكو، نوفوراسنيانكا، جوليكوفو من جمهورية لوجانسك الشعبية، ونوفوبروكوبيفكا، كوباني، شيفشينكوفو، سلادكايا بالكا في مقاطعة زابوروجيه، وكولوديزنوي في مقاطعة خاركوف، وتشيرنوموريفكا في مقاطعة خيرسون".