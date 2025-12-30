إسبانيا تستثني شركة إيرباص من حظر استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية

منحت إسبانيا شركة «إيرباص» إذنًا استثنائيًا لإنتاج طائرات وطائرات مسيّرة باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية داخل مصانعها الإسبانية.

وجاء القرار رغم أن الحكومة الإسبانية كانت قد فرضت، قبل شهرين، حظرًا على المنتجات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج القادمة من إسرائيل، على خلفية الحرب على قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز».

وأقرّ مجلس الوزراء الإسباني هذا الإعفاء يوم الثلاثاء الماضي، ودافع عنه عدد من الوزراء خلال هذا الأسبوع.

ويعكس القرار حجم الضغوط التي تمارسها الشركات الكبرى والمصالح المحلية على بعض أبرز المنتقدين في أوروبا للحرب الإسرائيلية، في وقت تسعى فيه هذه الدول إلى فرض قيود وعقوبات تجارية.

كما يهدد هذا الإعفاء بتفاقم التوتر داخل الائتلاف الحاكم في إسبانيا، في ظل معاناة الحكومة من خلافات داخلية متصاعدة، إلى جانب فضائح تتعلق بالفساد واتهامات بالتحرش الجنسي.