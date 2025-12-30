زمالك ٢٠٠٩ يفوز على زد فى بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009، على فريق زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الجمهورية.

سجل هدفي الزمالك: أحمد صفوت، وأدهم محمد حسيب.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني جيد، خلال الشوط الأول من اللقاء، وبدأوا بالهجوم المكثف منذ انطلاق اللقاء، وأتيحت عدة فرص، ولكن لم تترجم إلى أهداف، ونجح زد في تسجيل هدفه الأول في الدقائق الأخيرة، لينتهي الشوط بتقدم المضيف بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك محاولاتهم على مرمى زد، ونجح أحمد صفوت في تسجيل الهدف الأول والتعادل في الدقيقة 83 من ركلة ترجيحية، وتواصل الضغط والهجوم الزمالكاوي لينجح أدهم محمد حسيب في تسجيل الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 86 بعد استقباله عرضية متقنه ليسنكها شباك زد، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من: بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام، مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2009 كل من: سامي عبد الحليم مدربًا، معتز صلاح مدربًا مساعدًا، أحمد محمود مدربًا لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إداريًا، عمرو عيسي محللًا للأداء، مصطفى يونس للتأهيل والإصابات، ويوسف سيد مسئولاً للمهمات.