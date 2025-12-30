 أوسيمين يقود هجوم نيجيريا أمام أوغندا في أمم أفريقيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 5:18 م القاهرة
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا أمام أوغندا في أمم أفريقيا

عمرو سليم
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 5:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 5:12 م

أعلن إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيل فريقه لمواجهة أوغندا، اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا 2025، التي يستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الحالي، إلى 18 يناير 2026.

ويتصدر المنتخب النيجيري جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على تنزانيا في الجولة الأولى، قبل أن يفوز على تونس في الجولة الثانية يعد مباراة مثيرة بنتيجة 3-2.

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: أوزوهو

خط الدفاع: أليبيوسو، أوجبو، باسي، أونيمايشي

خط الوسط: ديلي باشيرو، أونيديكا، تشوكويزي

خط الهجوم: أونواتشو، فيكتور أوسيمين، سيمون.   


