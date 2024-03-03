وفاة طفلة إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة السواحل الفرنسية

لقيت طفلة (7 أعوام) حتفها عندما انقلب القارب الصغير الذي كان يقلها هي وأفراد آخرين من عائلتها في مياه متجمدة قبالة سواحل شمال فرنسا، في وقت مبكر اليوم الأحد.

وكان القارب يحمل 16 مهاجرا، أبحروا من قناة بالقرب من كاليه، حسبما ذكرت صحيفة "لا فوا دو نورد" على أساس معلومات حصلت عليها من شرطة المنطقة.

وأفاد التقرير بأن الفتاة ووالديها وثلاثة أشقاء كانوا يحاولون مع آخرين عبور القناة الإنجليزية. وتم نقل الناجين إلى قاعة ألعاب رياضية وتزويدهم بملابس جافة. وبدأت الشرطة الفرنسية تحقيقا في الحادث.

ولقي العديد من الأشخاص حتفهم في الآونة الأخيرة أثناء محاولتهم عبور القناة، حيث كانوا يبحرون في قوارب مطاطية يقدمها لهم مهربو البشر. وفي الأسبوع الماضي، لقي شخص حتفه وفقد اثنان.

وأظهرت أرقام حكومية أولية انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في عام 2023 إلى 29 ألفا و437، أي أقل بنحو 36% عن العام السابق.

وسجل عام 2022 رقما قياسيا بلغ 45 ألفا و775 مهاجرا وصلوا على متن قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية لإنجلترا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القناة الإنجليزية، التي تُعد واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم.