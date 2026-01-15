استمرار قطع الإنترنت في إيران لليوم السابع وسط المظاهرات الحاشدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت منظمة "نت بلوكس" أن الإنترنت في إيران لا يزال محجوبا لليوم السابع على التوالي وسط احتجاجات حاشدة على مستوى البلاد.

وأعلنت المنظمة المعنية بمراقبة الإنترنت على منصة "إكس" صباح اليوم الخميس، أن قطع الإنترنت مضى عليه الآن أكثر من 156 ساعة.

وأضافت المنظمة "في هذه الأثناء، يؤدي فراغ المعلومات عبر الإنترنت إلى تضخيم الحسابات الموالية للنظام والمواد المزيفة المولدة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الأجندات".

وقطع جهاز الأمن الإيراني الوصول إلى الإنترنت بالكامل عن الشعب، بوجود استثناءات لقوات الأمن ووسائل إعلامية حكومية مختارة.

ويبلغ تعداد سكان إيراني أكثر من 90 مليون نسمة.

ولكن يقال إن بعض الأشخاص في إيران تمكنوا من استخدام الإنترنت بعد الاستعانة بنظام "ستارلينك" الفضائي التابع لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك.

ويقول المراقبون إن السلطات تهدف إلى تصعيب تنظيم المظاهرات وقمع نشر التقارير والصور ومقاطع الفيديو التي توثق الاضطرابات وما تلاها من قمع.