 صحة غزة: 451 شهيدا و1251 إصابة جراء الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
الخميس 15 يناير 2026 12:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

صحة غزة: 451 شهيدا و1251 إصابة جراء الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار


نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 12:07 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 12:07 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، شهيدان، و5 إصابات.

وأعلنت ارتفاع ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 451 شهيدًا، و1251 إصابة، و710 شهداء انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و441 شهيدًا، و171 ألفًا و329 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك