السلطات السورية تفتح مراكز إيواء في ريف حلب استعدادا لعمليات عسكرية دقيقة

أعلنت منطقة منبج اليوم الخميس، افتتاح ثلاثة مراكز إيواء لاستقبال الأهالي القادمين عبر الممر الإنساني من المناطق التي ستشهد عمليات عسكرية دقيقة ينفذها الجيش العربي السوري لتحريرها من قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

وقالت المنطقة في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن هذه المراكز هي: جامع الفتح، والصناعة، والشرعية، وذلك بهدف تأمين أماكن آمنة وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي خلال فترة العمليات.

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أعلنت فتح ممر إنساني عبر قرية حميمة على طريق M15 الرئيسي الواصل بين مدينة دير حافر ومدينة حلب بين الساعتين التاسعة صباح اليوم والخامسة مساءً.

ودعت الأهالي إلى الابتعاد عن كل مواقع «قسد» وميليشيات PKK الإرهابية بالمنطقة التي حددها الجيش، ونشر مواقعها عبر شاشات ومنصات قناة «الإخبارية» السورية.

ونوهت أن «قسد تمنع خروج المدنيين من داخل مدينة دير حافر شرقي حلب عبر الممر الإنساني الذي أعلنت عنه هيئة العمليات في الجيش العربي السوري».

وكان مظلوم عبدي، قائد «قسد» قد أعلن، أنه تم التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج المقاتلين من محافظة حلب بوساطة دولية.

وقال عبدي في بيان عبر منصة «إكس»: «بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا في حلب، وصلنا إلى تفاهم يفضي لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء، والجرحى، والمدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا».

وأضاف: «ندعو الوسطاء للالتزام بوعودهم في وقف الانتهاكات والعمل على عودة آمنة للمهجرين إلى منازلهم».

ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي، في 10 مارس 2025، اتفاقًا يقضي باندماج «قسد» ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

كما وقّعت الحكومة السورية مع قوات قسد اتفاقا آخر، في 1 أبريل 2025، يقضي بخروج عناصر «قسد» من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب في خطوة أولى لتنفيذ اتفاق 10 مارس.