مجلس الأمن يؤكد على حماية المدنيين في قطاع غزة

أكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أهمية حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، في ظل ما يشهده القطاع المحاصر من قتال.



وجاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة، نشر في نيويورك يوم السبت (بالتوقيت المحلي): "تم حث الأطراف على الامتناع عن حرمان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية".



كما أعرب مجلس الأمن عن "قلقه البالغ من أن يواجه جميع السكان، الذين يقدر عددهم بأكثر من مليوني نسمة، مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، بحسب ما ورد في البيان.



وكررت الدول الأعضاء في المجلس مطالبتها الأطراف "بالسماح وتسهيل وتمكين توصيل المساعدات الإنسانية، بصورة فورية وسريعة وآمنة ومستدامة، بدون عوائق على نطاق واسع، إلى المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة".



وحثوا إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع، ودعم التوصيل السريع والآمن لمواد الإغاثة للسكان في جميع أنحاء قطاع غزة.



كما أعربت الدول الأعضاء عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن الكارثة الأخيرة التي تعرضت لها قافلة مساعدات في شمال قطاع غزة.