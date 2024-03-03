استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف شاحنة مساعدات في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ووسائل إعلام، إن تسعة فلسطينيين على الأقل استشهدوا فيما سقط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف شاحنة مساعدات في مدينة دير البلح.

وهذا الاستهداف جزء من اعتداءات إسرائيلية مستمرة على شاحنات المساعدات، والتي كان أبشعها ما باتت تعرف بمجزرة الطحين عندما جيش الاحتلال فجر الخميس، فلسطينيين تجمعوا للحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد بمدينة غزة شمالي القطاعن في مجزرة خلفت نحو 120 شهيدًا.

وكررت قوات الاحتلال، هذا الاعتداء أمس السبت، بعد إطلاق النار على فلسطينيين في منطقة نفسها أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، مع مرور 149 يومًا على شن الحرب.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30 ألفًا و410 شهداء، مع تسجيل 71 ألفًا و700 جريح، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدًا و177 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.