حفل الأوسكار الـ 97 ينطلق بتحية خاصة إلى لوس أنجلوس وعروض غنائية ساحرة

افتتح حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين بتحية خاصة لمدينة لوس أنجلوس، حيث عرضت مقتطفات سينمائية لأشهر الأفلام التي جسدت سحر المدينة على الشاشة، مثل La La Land وOnce Upon a Time in Hollywood وEverything Everywhere All at Once.

جاءت هذه اللفتة في وقت تسعى فيه مقاطعة لوس أنجلوس للتعافي من تداعيات حرائق الغابات المدمرة التي شهدتها في يناير الماضي؛ مما جعل المشاهد أكثر تأثيرا وارتباطا بالواقع.

وبعد الافتتاحية السينمائية، انطلقت العروض الموسيقية القوية، حيث صعدت النجمة أريانا جراندي، إحدى بطلات فيلم Wicked، إلى المسرح لتؤدي أغنية Over the Rainbow من الفيلم الكلاسيكي The Wizard of Oz، وسط خلفية رقمية لسماء ليلية حالمة أضفت على العرض أجواء ساحرة، وتلاها أداء مؤثر للفنانة سينثيا إريفو، التي أبهرت الحضور بأدائها أغنية Home من المسرحية الموسيقية الشهيرة The Wiz المستوحاة من القصة الكلاسيكية نفسها.

بداية الأوسكار هذا العام جاءت مميزة، إذ جمعت بين الاحتفاء بجذور هوليوود السينمائية وتقديم لحظات موسيقية آسرة، ما جعل الحفل ينطلق بطاقة فنية استثنائية تُمهّد لليلة مليئة بالإثارة والتكريمات المنتظرة.