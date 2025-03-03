انتخاب القاضي الياباني إيواساوا يوچي رئيسا لمحكمة العدل الدولية خلفا لنواف سلام

انتخب أعضاء محكمة العدل الدولية القاضي الياباني إيواساوا يوچي رئيسًا لمحكمة العدل الدولية، وذلك بعد استقالة القاضي نواف سلام من الرئاسة في 14 يناير الماضي ليتولى رئاسة حكومة لبنان.

ومن المقرر أن يكمل يوچي فترة ولاية نواف سلام كرئيس والتي كان من المقرر أن تنتهي في 5 فبراير 2027.

ووفقًا للمادة 14 من قواعد المحكمة، قررت المحكمة شغل المنصب الشاغر لبقية الفترة، وعدم تركه خاليا.

وكانت المحكمة تدار خلال الأسابيع الماضية بعد استقالة سلام برئاسة نائبة الرئيس القاضية الأوغندية چوليا سييوتيندي المعروفة بمواقفها المؤيدة لإسرائيل.

واختير الرئيس إيواساوا يوچي عضوًا في المحكمة منذ 22 يونيو 2018. وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان أستاذًا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسًا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وبذلك سيكون القاضي الياباني هو رئيس المحكمة في باقي إجراءات قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة المرفوعة من جنوب أفريقيا، وحتى صدور حكم فيها العام المقبل كما هو متوقع.