حصد الممثل كيران كولكين جائزة أفضل ممثل مساعد في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97؛ مستعيدا لحظة طريفة جمعته بزوجته بعد فوزه بجائزة الإيمي في وقت سابق.

وخلال كلمته على المسرح بعد فوزه بالجائزة، كشف كولكين أنه عقب فوزه بالإيمي، ذكرته زوجته بوعدها له، قائلة: "لقد قلت إنني سأمنحك طفلا ثالثًا إذا فزت بالإيمي، أعتقد أنني مدينة لك بطفل آخر".

لكن كولكين لم يكتف بتذكيرها، بل أخبرها خلال كلمته برغبته في إنجاب أربعة أطفال، لترد عليه ممازحة: "سأعطيك أربعة عندما تفوز بالأوسكار".







Kieran Culkin's acceptance speech for his first-ever #Oscar



“[My wife] said we can have 4 children when I win an Oscar… let’s get cracking with these kids!”



