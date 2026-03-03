الأمم المتحدة : مقتل 42 مدنيا أفغانيا في اشتباكات عبر الحدود مع باكستان

قالت مهمة المساعدة الأممية في أفغانستان اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 42 مدنيا قتلوا وأصيب 104 آخرون ما بين 26 فبراير الماضي و 2 مارس الجاري، بعدما دخل القتال عبر الحدود بين القوات الأفغانية والباكستانية يومه السادس على التوالي.

وكان من ضمن الخسائر البشرية نساء وأطفال. ووصفت الأمم المتحدة الأرقام بالأولية.

وقالت المهمة إن معظم الخسائر البشرية نجمت عن إطلاق نار غير مباشر ضرب مناطق سكنية خلال الاشتباكات، بالإضافة إلى هجمات جوية باكستانية بالأقاليم الواقعة شرق أفغانستان.

وأضافت المهمة أن 16400 أسرة نزحوا بسبب أعمال العنف، محذرة من أن التصعيد يفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في أفغانستان.

ودعت المهمة لوقف فوري للقتال، وحثت جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، خاصة حماية المدنيين.

وتتبادل الدولتان الأعمال العدائية منذ أكتوبر 2025، بعدما أخفقت جهود الوساطة في التوصل لاتفاق دائم. وتصاعدت التوترات مجددا عقب أن شنت باكستان هجمات جوية على إقليمين بأفغانستان في 22 فبراير الماضي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 مدنيا، وفقا للأمم المتحدة.