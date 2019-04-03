بي بي سي تعتزم وضع خطة للاستمرار في بث برامجها إلى الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا

تعمل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) على نقل بعض تراخيص البث الخاص بها إلى هولندا لكي تتمكن من الاستمرار في البث في أنحاء الاتحاد الأوروبي، في حال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، حسبما أفادت مصادر مطلعة على هذه الخطط.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لسرية المسألة، قولها إن التراخيص البريطانية ترتبط بالذراع التجارية لهيئة الإذاعة البريطانية، التي تذيع مسلسلات ناجحة مثل "دكتور هو" و"ايست اندرز" إلى الدول الأوروبية الأخرى.

ولن تصبح تصاريح البث سارية إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تسعة أيام بدون اتفاق بشأن الانسحاب.

وقد أثار الجمود السياسي المخاوف من رحيل يتسم بالفوضي، حيث تسعى رئيسة الوزراء تيريزا ماي الآن إلى مساعدة زعيم المعارضة جيرمي كوربن من أجل التوصل إلى اتفاق يقبله البرلمان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتنضم بذلك "بي بي سي" إلى مجموعة من الشبكات الإعلامية الدولية في الحصول على تراخيص للعمل في دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي مثل "ديسكفري" و"فياكوك" و"كومكاست" و"ان بي سي يونيفرسال".

وقال متحدث باسم استوديوهات "بي بي سي" في بيان "بوصفنا شبكة إذاعية دولية تقوم بإدارة العديد من القنوات التجارية في الاتحاد الأوروبي، نعمل على ضمان وضع الترتيبات الضرورية للاستمرار في إدارة هذه القنوات في أي بيئة تنظيمية متغيرة".

وتابع البيان أن التغيير سيعني تغيير مكان عدد من الموظفين المسؤولين عن القرارات التحريرية في تلك القنوات.