«قسد» تلاحق خلايا تنظيم داعش في شمال شرق سوريا

باشرت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ملاحقة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مناطق سيطرتها في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود السورية العراقية.

وقالت المتحدثة باسم عاصفة الجزيرة ليلوى العبد الله لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ): "بدأت قوات سوريا الديمقراطية عملياتها في تعقب خلايا داعش في ريف دير الزور الشرقي من خلال عمل عسكري وأمني في المنطقة وملاحقة هذه الخلايا التي تعبث بأمن المنطقة".

وأكدت العبد الله أن "عمليات متابعة خلايا داعش في المنطقة تتم من خلال جمع المعلومات عن الاشخاص الذين يشتبه بأن لهم علاقات مع التنظيم وفي حال حصلنا على معلومات تتم مداهمة المكان وإلقاء القبض على الاشخاص المطلوبين وقد قامت قواتنا بعدد من العمليات ضد خلايا التنظيم".

وأضافت المتحدثة: "لدينا مهمة أخرى في المناطق المحررة هي أصعب من العمل العسكري ، نعمل حالياً على تحرير المنطقة من فكر تنظيم داعش في المناطق التي حكمها عدة سنوات ، وهذا يتطلب تعاونا من كافة المؤسسات الخدمية والادارية والتربوية وبجهد مجتمعي متكامل".

وتشهد مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة "قسد" يومياً عمليات اغتيال واستهداف لقوات سوريا الديمقراطية حيث سقط منذ مطلع العام الحالي أكثر من 200 بين قتيل وجريح وتركز أغلب العمليات في محافظة الرقة وريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وأعلنت قوات قسد عدة مرات أنها ألقت القبض على أعداد من مسلحين ينتمون لتنظيم داعش بينهم مقاتلون أجانب متخفين في ريف دير الزور الشرقي.

من جانبه، قال مدير المكتب الاعلامي لقوات سورية الديمقراطية مصطفى بالي عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس: "مازالت قواتنا تتعقب بقايا الإرهابيين في مختلف المنطقة المحررة، بناء على معلومات دقيقة ،هناك خلايا متخفية تلاحقهم قواتنا بالإضافة إلى عمليات التمشيط وتفكيك الألغام".

وكان جيا فرات قائد عمليات عاصفة الجزيرة ( التي حررت مناطق شرق الفرات) أعلن في 15 فبراير الماضي أن المرحلة الثانية من عمل قوات سوريا الديمقراطية هي متابعة خلايا داعش في مناطق شمال سوريا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 من الشهر الماضي الانتصار على تنظيم داعش في آخر معاقله في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي بعد معارك مع التنظيم استمرت عدة سنوات بدأت من عين العرب ( كوباني) ثم منبج وصولاً إلى الرقة التي كانت تعتبر عاصمة تنظيم داعش ثم ريف دير الزور الشمالي الشرقي.