منظمة الصحة العالمية تطلق حملة اللقاح ضد الكوليرا في موزمبيق

أطلق مسئولو الصحة التابعين لـ"منظمة الصحة العالمية" حملة لقاح بمدينة بيرا الساحلية بموزمبيق، التي ضربها إعصار "إيداي" الشهر الماضي، في محاولة لاحتواء تفشي وباء الكوليرا الذي أصاب ألف و400 شخص.

وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، كريستيان ليندميير - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء - "ينبغي ألا نركز كثيرًا على الأعداد لإنه لا يزال العديد من الأشخاص الذين لم يخضعوا لاختبار الإصابة بالكوليرا"، مشددًا على أن الأمر المهم هو تمكين المصابين من الحصول على العلاج في أسرع وقت ممكن.

ونوهت الشبكة الأوروبية بوصول نحو 900 ألف جرعة لقاح فموي للكوليرا إلى موزمبيق كانت قد شحنتهم المنظمة الدولة إلى البلاد في وقت سابق، بهدف تحصين 900 ألف شخص من خلال الحملة التي تستمر لمدة ستة أيام بدءًا من اليوم.

وكانت وزارة الصحة بموزمبيق قد أعلنت أمس الثلاثاء، إصابة ألف و428 حالة بالكوليرا، بمن فيهم حالة وفاة، منذ الإعلان عن اندلاع الوباء في الـ 27 من شهر مارس الجاري.