 سفير فلسطين لدى تونس: مصر تبذل جهودا دبلوماسية فاعلة تجاه قضيتنا.. وسنجني النتائج قريبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفير فلسطين لدى تونس: مصر تبذل جهودا دبلوماسية فاعلة تجاه قضيتنا.. وسنجني النتائج قريبا


نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 6:20 م | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 6:20 م

قال السفير الفلسطيني لدى تونس هائل الفهوم، إن مصر تبذل جهودا دبلوماسية فاعلة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أنهم سيجنون نتائجها قريبًا.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر أرسلت رسائل حاسمة لتحذير المجتمع الدولي من تهجير الفلسطينيين، ونجحت في هذا المسار.

وأشار إلى أن العالم كله يرى ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من تقسيم وهيمنة وإفساد. وأوضح أن صمود الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال موحد أمام الهوية الوطنية، مؤكدًا أنه لا حل سوى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من أجل أن يعم السلام العالم.

ونوه بأن الاحتلال فشل في اقتلاع الهوية الفلسطينية، موجها الشكر لتونس على جهودها في دعم الجرحى والطلاب الفلسطينيين خلال الأزمة الحالية.

 


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