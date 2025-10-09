إصابة 4 أطفال فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الخليل وجنين

أصيب 4 أطفال فلسطينيين، الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات إسرائيلية اقتحمت بأعداد كبيرة منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وشارع بئر السبع المؤدي إليه لتأمين اقتحام مجموعات من المستوطنين لموقع أثري.

وبينت الوكالة أن تلك القوات أغلقت المنطقة بالكامل، ومنعت حركة الفلسطينيين والمركبات، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها".

وأضافت أن قوات الاحتلال فرقت السكان بالقوة مستخدمة الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 3 أطفال بالرصاص في الأقدام، تم نقلهم إلى مستشفى الخليل الحكومي، ووصفت الإصابات بالمتوسطة.

وفي بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل برصاص الجيش الإسرائيلي في الساق، إثر اقتحام الجيش بلدة يعبد، وتم نقله إلى المستشفى.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1050 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.