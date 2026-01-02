الأرصاد: استقرار ملحوظ في الأحوال الجوية غدا

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ستشهد استقرارًا ملحوظًا على جميع الأنحاء خلال يوم السبت، مع استمرار انخفاض حركة الرياح.

وأضاف القياتي في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن الشبورة المائية ستعود خلال ساعات الصباح الباكر، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية للمدن، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستظل حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تتراوح بين 19 و20 درجة مئوية، مع سماء صافية إلى قليلة السحب على أغلب المناطق.

وأوضح أن الملاحة البحرية ستشهد تحسنًا ملحوظًا بعد استقرار الأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فرص سقوط الأمطار نهار السبت.