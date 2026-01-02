أنجلينا جولي من أمام معبر رفح: يجب إدخال المساعدات إلى غزة في أقرب وقت

تفقدت النجمة السينمائية الأمريكية أنجلينا جولي، الممثلة والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين سابقًا، يرافقها وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، معبر رفح البري اليوم الجمعة، في حضور اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة سابقا، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت أنجلينا جولي، أن زيارتها لمعبر رفح البري تأتي للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وجهود إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى ضرورة إيصال مزيد المساعدات بأقرب وقت ممكن إلى قطاع غزة، حيث يواجه أهالي غزة معاناة شديدة ومأساة إنسانية.

من جانبه، قال اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري، ولم يتم إغلاقه منذ السابع من يناير 2023، مشيرا إلى إغلاق إسرائيل للمعبر من الجانب الآخر.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الأجهزة المصرية على أهبة الاستعداد لاستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام الدولي المتزايد بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتأكيد على دعم الجهود المصرية في استقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.