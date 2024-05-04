 روسيا تضع زيلينسكي على قائمة المطلوبين وتفتح له قضية جنائية - بوابة الشروق
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روسيا تضع زيلينسكي على قائمة المطلوبين وتفتح له قضية جنائية

وكالات
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 5:39 م | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 5:39 م

فتحت روسيا قضية جنائية بحق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووضعته على قائمة المطلوبين.

جاء ذلك حسبما أفادت وكالة «تاس» الروسية الرسمية للأنباء، نقلا عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية في البلاد، اليوم السبت.

ولم يرد في قاعدة البيانات أي تفاصيل أخرى.

وكانت روسيا قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق عدد من السياسيين الأوكرانيين والأوروبيين منذ نشوب الصراع مع أوكرانيا في فبراير 2022.

ووضعت الشرطة الروسية في فبراير الماضي، رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، ووزير الثقافة الليتواني وأعضاء في برلمان لاتفيا السابق على قائمة المطلوبين بسبب اتهام موسكو لهم بتدمير آثار تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وأصدرت روسيا أيضًا، مذكرة اعتقال بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أعد العام الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

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