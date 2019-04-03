مشرعون أمريكيون يمنحون انفسهم سلطة طلب تقرير مولر

صوت اعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لصالح منح أنفسهم سلطة طلب التقرير الكامل الذي أعده المستشار الخاص روبرت مولر، فيما تتواصل المعركة السياسية بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

ودعم التصويت في اللجنة القضائية بمجلس النواب الديمقراطيون الذين ينتمون لتيار يسار الوسط ويشكلون أغلبية ويطالبون بنسخة كاملة من التقرير. ونال التصويت تأييد 24 مقابل معارضة 17 وجاء في اليوم الذي كان الديمقراطيون قد حددوه موعدا نهائيا لتلقي التقرير.

وسوف يفجر حق المطالبة بالتقرير ، إذا استخدم، صراعا بين الكونجرس ووزارة العدل.

وقال جيري نادرلر، رئيس اللجنة: "نحن بحاجة لبيان كامل لأفعال الرئيس".

وتم تكليف مولر في 2017 بالتحقيق في أي تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وفي أي صلات بحملة الرئيس دونالد ترامب.

وقدم تقريره النهائي للنائب العام ويليام بار قبل أسبوع.

وقال بار إنه جاري تنقيح التقرير المؤلف من 400 صفحة ليتطابق مع المسائل القانونية، بما في ذلك المسائل الحساسة لجمع المعلومات السرية أو الخصوصية الشخصية. وتعهد النائب العام بتقديم النسخة المنقحة للكونجرس بحلول منتصف الشهر.

وعارض أعضاء من الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترامب، جهود الديمقراطيين، حيث أنهم يرون أنها حملة لتقصي الحقائق ضد الرئيس وأنهم يؤمنون أن النائب العام ينفذ مهامه بشكل صحيح.

غير أن نادلر أصر على أن الكونجرس مكلف دستوريا بالإشراف على السلطة التنفيذية.

وقال نادلر: "إنها مهمتنا، وليست مهمة النائب العام، تحديد ما إذا كان الرئيس ترامب يسيء استغلال منصبه من عدمه".