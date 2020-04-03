الأوقاف: نحن أحرص من أي إنسان على فتح بيوت الله

قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن ما يحدث من التزام كامل بقرار غلق المساجد وتعليق صلوات الجماعة والجمع في جميع أنحاء الجمهورية، «استجابة تفوق كل تصور، ويتم التعويل عليها وعلى وعي الشعب المصري»، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الجمعة، أن بعض الأشخاص المخالفين لقرارات وزارة الأوقاف «مُغيبون»، ولكنهم يحتاجون مزيدًا من التوعية.

وتابع: «الدين علمنا وأمرنا أنه إذا جاء وباء؛ ألا تدخلوا قرية ولا تخرجوا منها»، مستطردًا: «الذي علمنا النداء لصلاة الجمعة هو الذي علمنا الحجر الصحي أيضًا».

وناشد المواطنين المصريين قائلًا: «ثقوا في مؤسسات الدولة، ثقوا في أزهركم الشريف، ثقوا في وزارة الأوقاف، ثقوا في دار الإفتاء المصرية»، متابعًا: «نحن أحرص من كل إنسان على فتح بيوت الله».

وذكر أن الشكوى الوحيدة لخرق قرار وقف صلاة الجمعة اليوم، كانت لزاوية في محافظة الدقهلية، نتيحة إهمال من عامل الزاوية، لافتًا إلى أنه تم إنهاء عمله على الفور.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد قرر الأحد الماضي، تمديد تعليق صلوات الجمع والجماعات في المساجد والزوايا والمصليات حتى زوال علة التعليق، وهو فيروس كورونا المستجد.