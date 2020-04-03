الوفد يشيد بتحمل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج

الجندي: اهتمام السيسي بالمصريين بالخارج نموذجا إيجابيا في رعاية الدولة لمواطنيها

أشاد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صندوق "تحيا مصر" بتحمل نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، والمتواجدين في فنادق الحجر الصحي

وأكد الجندى، في بيان له، إلى أن الرئيس حريص على توصيل رسالة طمأنة للمصريين بالخارج باهتمام ومتابعة القيادة السياسية لهم في جميع دول العالم، وأنها تسعى لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعودة باقي المصريين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن.

ولفت الجندي، أن وزارة الهجرة نجحت في التواصل مع جميع المصريين بالخارج، واطمأنت على صحتهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف المصريين بالخارج ويقدم كافة التسهيلات لهم، لاسيما في هذه الفترة التي يعاني المصريين حالة من التوتر والقلق في دول إقامتهم نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا.

وأضاف مساعد رئيس الوفد، أن اهتمام الرئيس السيسي بالمصريين بالخارج يقدم نموذجا إيجابيا في رعاية الدولة لمواطنيها سواء في الداخل أو الخارج، وهو ما يعد أيضا تحولا إيجابيا غير مسبوق في سياسة الدولة المصرية تجاه أبنائها في الخارج واهتمامها بهم، فضلا عن جدية القيادة السياسية في تطبيق كافة الإجراءات وتوجيه كافة الدعم لوزارة الصحة لمواجهة انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة المصريين.