مسئول أمريكي: العالم يواجه تحديا هائلا متمثلا في التغير المناخي

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ جون كيري إن العالم يواجه تحديا عالميا هائلا متمثلا في التغير المناخي.

جاء ذلك خلال زيارة كيري، اليوم السبت، عددًا من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في أبوظبي، والتي تركز على دعم جهود الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، والحد من تداعيات تغيّر المناخ وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وتفقد كيري مشروع "نور أبوظبي" للطاقة الشمسية باستخدام طائرة هليكوبتر، يرافقه الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي.

كما زار المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومدينة مصدر، والتي تعد من أهم المساهمين في توسع محفظة الإمارات من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 400% على مدى السنوات العشر الماضية.

واختتم جون كيري جولته، بزيارة حديقة المانجروف بالجبيل في أبوظبي، حيث تعرف خلالها عن كثب على غابات أشجار المانجروف والتي تعتبر من أهم الأشجار المحلية، والتي تتمثل أبرز فوائدها في منع التعرية الساحلية ودعم التنوع البيولوجي، إضافة إلى قدرتها على التقاط الكربون بكميات أكبر من الغابات المطيرة لكل هكتار.

وخلال جولته، التقى كيري عدداً من المسؤولين في المجالات ذات الصلة بالعمل المناخي في دولة الإمارات ،واستمع إلى شرح حول الدور الكبير الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم مشاريع الطاقة النظيفة ،لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتخفيف من تأثيراتها السلبية على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيداً بالدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في مجال العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال مؤتمر صحفي في حديقة المانجروف بالجبيل في أبوظبي، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "يتطلع العالم إلى المزيد من التعاون والتضافر في العمل من أجل المناخ خلال عام 2021.

وأضاف أن زيارة جون كيري تسلط الضوء على الدور الفاعل والتزام دولة الإمارات المستمر والراسخ بالعمل من أجل المناخ، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم والجهود الهادفة للحد من تداعيات الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية على المجتمعات.

وتأتي زيارة جون كيري إلى أبوظبي للمشاركة في الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي، الذي تستضيفه دولة الإمارات غدا الأحد بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويضم الحوار عدداً من كبار المسؤولين في مجال العمل المناخي من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة.

وأضاف الجابر: "يُسعدني انضمام جون كيري في هذا الحوار المهم مع الشركاء الإقليميين ،والذي يهدف إلى تسريع العمل نحو تحقيق الأهداف المناخية العالمية، حيث قدمت دولة الإمارات على مدار السنوات ال15 الماضية التزامات مهمة بشأن التغير المناخي محلياً ودولياً، وأظهرت قدرة كبيرة على الوفاء بهذه الالتزامات والعمل وفقاً لها".

من جانبه، أعرب جون كيري عن سعادته بزيارته إلى الإمارات، مشيرا إلى أنها جزء من الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "المؤتمر السادس والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " و"معالجة أزمة المناخ بالجدية التي تتطلبها".