محمد حمدان دقلو: أي سوداني موجود في ليبيا بدون إذن من السلطات الليبية يعتبر مرتزقا

أكد النائبَ الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول "محمد حمدان دقلو"، خلال لقائه رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، على ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا.



ووفق ما أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم السبت، أضاف دقلو خلال لقائه المشري في النيجر، أنه في حال وجود أي سوداني في ليبيا دون إذن السلطات الليبية فإنه يعدُّ "مرتزقاً"، مشددا على أنه في ظل الصلح بين الحكومة السودانية والمعارضة يستطيع المعارضون السودانيون العودةَ للسودان.



وشدد دقلو، في ذات الوقت، على أهمية التعاون الإيجابي بين البلدين في كافة المجالات، ولا سيما في الجانب الأمني وحماية الحدود.



وقدم دقلو التهنئة للمشري بتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، كما تطرق اللقاء إلى الوضع الراهن في ليبيا ووجه الدعوةَ للمشري لزيارة السودان في أقرب وقت.



من جانبه، أكد المشري عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن تطلعه لإقامة علاقات مثمرة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.