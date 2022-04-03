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ماكرون: يجب محاسبة السلطات الروسية على جرائم بوتشا

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
(د ب أ)
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 5:55 م | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 5:55 م

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم العمل على محاسبة روسيا بعد اكتشاف العديد من المدنيين القتلى في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

وكتب ماكرون على تويتر اليوم الأحد أن من غير الممكن احتمال الصور القادمة من ضاحية بوتشا التي ظهر فيها "مئات من المدنيين الذين قُتِلُوا بخسة في الشوارع".

وأضاف ماكرون أنه يجب "محاسبة السلطات الروسية على هذه الجرائم".

وكان قد تم العثور على العديد من القتلى في ضاحية بوتشا بعد انسحاب الجيش الروسي منها، وأفادت البيانات الصادرة عن السلطات الروسية بالعثور على 280 شخص مدفونين في مقابر جماعية.

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