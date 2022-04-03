قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 75 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 118 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وأضاف سعفان - في بيان اليوم الأحد - أن المستحقات بلغت 335 ألفاً و337 دولاراً، أي ما يعادل 6 ملايين و143 ألف جنيه مصري تقريبا ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

بدوره، قال المتحدث الرسمي للوزارة، هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع الوزارة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن؛ للاستعلام عن الأسماء.

من جهته، أوضح الملحق العمالي إنه في حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه لأقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، مؤكدا أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.