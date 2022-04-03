لايزال يفتخر عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول، بانتمائه للنادي الأهلي، رغم تعرضه لانتقادات قوية من جماهير القلعة الحمراء، بعد هروبه للانتقال لصفوف فريق سيون السويسري موسم 2008.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لإحدى البرامج السعودية:" أنا ابن الأهلي، لعبت في النادي لأكثر من 13 عامًا، حققت كل الألقاب المحلية والقارية، أعطيت الفريق حقه كما أعطاني النادي حقي".

وأضاف:" الخطأ الوحيد الذي ارتكبته، هو رحيلي عن الأهلي للانتقال إلى صفوف سيون السويسري".

وأكمل:" الأهلي بيتي، وكلنا نضحي من أجل النادي، ليس عصام الحضري فقط، وكل من تربى داخل الأهلي، ممكن أن يلعب بدون مقابل مادي".

وأتم:" حققت 14 لقب إفريقي، أكبر حارس، أكبر لاعب، أكبر كابتن، أول حارس عربي وإفريقي يصدر ركلة جزاء في كأس العالم، ربما إذا جاء حارس مصري واحترف في أوروبا لا يتمكن من تجاوز ما حققته".