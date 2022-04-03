ياسر جلال يتصدر التريند بعد ظهوره في مسلسل «الاختيار» بشخصية الرئيس السيسي

تصدر الفنان ياسر جلال، التريند علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في الحلقة من مسلسل "الاختيار ٣"، حيث برع في تجسيد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فترة توليه وزارة الدفاع عام ٢٠١٢.

وكتب أحد المتابعين: "مش ممكن ازاي كده طيب الشكل محلولة طيب الصوت ازاي كده"، وكتب آخر :"اتقان مش طبيعي" وكتب اخر: "نفس الصوت والشبه مش طبيعي".

وكتب آخر: "صوت وأداء وروح وماشية الريس ".

ويشهد الجزء الثالث من مسلسل الاختيار مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل على رأسهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، كما تضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل ما يصل إلى 200 ممثل وممثلة.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.