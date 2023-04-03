الغموض يكتنف الائتلاف الفنلندي الجديد بعد هزيمة مارين في الانتخابات

بعد هزيمة زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي البارزة سانا مارين أمس الأحد، بات من الأرجح أن يتبوأ بيتيري أوربو وزير المالية المحافظ السابق مقعد الرئيس المقبل للحكومة، بيد أنه متوقع أن تكون محادثات تشكيل الائتلاف طويلة وصعبة.

وقالت يوهانا أونيسلوما أستاذة علوم السياسة بجامعة هلسنكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الإثنين، إن هذا يعد: "تأرجحا كبيرا من اليسار إلى اليمين".

وقال عالم الاقتصاد الخبير في الانتخابات يوها تيرفالا، إن "تشكيل حكومة سيكون صعبا".

ويحتاج أوربو، زعيم حزب الائتلاف الوطني، إما إلى الحزب اليميني الشعبوي "الفنلنديون"، برئاسة ريكا بورا، أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة مارين للحصول على الأغلبية، إلى جانب أحد الأحزاب الأصغر على الأقل.

ربما اختار أوربو تشكيل تحالف يمين وسط مع حزب "الفنلنديين"، وربما حزب الوسط، ولكن بعد النتيجة الهزيلة تاريخيا لانتخابات الأحد، استبعدت زعيمة حزب الوسط أنيكا ساريكو تلك الفكرة.

وقالت: "سيظل مكاننا في المعارضة".

وبهذا الوضع يصبح أمام أوربو وبورا بصورة رئيسية خيار التحالف مع عدد قليل من الأحزاب الصغيرة كشركاء صغار محتملين.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن يلجأ أوربو أيضا إلى مارين، حيث إن التاريخ شهد تحالفات كبيرة بين المحافظين والديمقراطيين الاشتراكيين في أحيان كثيرة في فنلندا.