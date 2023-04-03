هالة صدقي عن انتقادات مسلسل جعفر العمدة بسبب تعدد الزوجات: هو الدين مش محلل ده؟

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها لم تتوقع تحقيق شخصية «صفصف» التي تقدمها بمسلسل «جعفر العمدة» هذا النجاح الكبير، بعد عرضه في الموسم الرمضاني.



وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»، مساء الاثنين، أن ما نفذ على الشاشة 10 أضعاف المكتوب في السيناريو، معقبة: «كنت عارفة إن الدور ممكن ينجح، لكن وأنا داخلة الاستوديو مش عارفة الشخصية هتبقى عاملة إزاي».



وأشادت بدور المخرج محمد سامي في نجاح الشخصية، مضيفة: «هو الوحيد اللي كان عارف ومتخيل الشخصية رايح فين، وقال إن الشخصية دي هتكسر الدنيا».



وذكرت أن «سامي» مخرج لا نظير له ومختلف تمامًا عمن تعاونت معهم في السابق، قائلة إنه يحب الممثل، ويمثل المشهد حتى يعلم الفنان كيف سيقدمه.



وعن الانتقادات الموجهة للمسلسل بسبب تعدد الزوجات، عقبت: «هو مش الدين محلل ده؟ طب هنكلم الناس نقول لهم إيه»، بحسب تعبيرها.



وأشارت إلى أن الفنانات المشاركات في المسلسل نجوم لم يتمكن أحد من تقديرهم وإعطائهم حقهم، واصفة الفنان محمد رمضان بأنه شخص ناضج وبسيط وجميل.



واستطردت: «بحبه جدًا، هو جميل وبسيط ومتعاون ويحب زملاءه وطيب ويسمع مش ديكتاتور، نجم عظيم ويفكر برا الصندوق ويحب مهنته ومخلص لها وبيجي اللوكيشن مذاكر وجاهز، أنا مبسوطة جدا من الشغل معاه».









مسلسل «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.