الكرملين: ترامب يتبنى موقفا محايدا بشأن أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل بالفعل من أجل قضايا التسوية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف: "إذا كان موقف ترامب لا يزال محايدا إلى حد ما، وهو منخرط بالفعل بقضايا التسوية، فإن موقف القادة الأوروبيين منحاز لأوكرانيا بشكل علني"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "موقف السياسيين الأوروبيين مؤيد بشكل علني لأوكرانيا، ومسار عملهم الرئيسي يهدف إلى كسر روسيا في كل شيء، ولكن، كما هو معروف، لا يمكن للوساطة الحقيقية أن تتحقق إلا بالوقوف على مسافة واحدة من أطراف النزاع".

وفي وقت سابق اليوم، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، وصفها بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.

وخلال عام 2025أجرى بوتين وترامب اتصالين هاتفيين، حيث بحثا في 12 فبراير، القضية الأوكرانية، فضلا عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية، كما جرى اتصال هاتفي، في 18 مارس الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

وأعرب حينها الرئيس الروسي عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.