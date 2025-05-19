جهاز التنظيم والإدارة يفتتح معرضا للملابس والمفروشات واللحوم بمناسبة عيد الأضحى لموظفي الحي الحكومي

افتتح المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، معرضًا بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يضم العديد من الأقسام التي تلبي احتياجات الأسرة المصرية، ومنها الملابس الجاهزة، والمفروشات والإكسسوارات، والهدايا ولعب الأطفال، إلى جانب منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية، وقسمي السلع التموينية واللحوم، وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية في الفترة من ١٩ مايو حتى ٤ يونيو المقبل.

وتفقد رئيس الجهاز أقسام المعرض المختلفة، مشيدًا بتنوع وتميز المنتجات التي تحمل شعار "صنع في مصر"، بما يعكس مهارة الصانع المصري، موجهًا بمتابعة التزام العارضين بنسب الخصم المقررة، وحسن استقبال الزميلات والزملاء الموظفين بالمؤسسات الحكومية المختلفة.

ورحب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باستقبال الزميلات والزملاء الموظفات والموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، لزيارة المعرض الذي يضم العديد من المنتجات المميزة ذات الجودة العالية، والاستفادة من التخفيضات الكبيرة.

يُذكر أن الجهاز سبق وأن نظم معرضين سابقين، أحدهما لملابس الشتاء والأجهزة الكهربائية، والآخر خلال شهر رمضان الماضي.