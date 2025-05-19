ترامب: المحادثات بين روسيا وأوكرانيا سوف تبدأ بشكل فوري

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ بشكل فوري، وذلك بعد اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب، في منشور له على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي التابعة له "تروث سوشيال" بعد الاتصال الهاتفي الذي استمر لمدة ساعتين: "ستبدأ روسيا وأوكرانيا على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب".

وأضاف ترامب: "سيتم التفاوض على شروط ذلك بين الطرفين، وفقا لما يقتضيه الأمر فقط، لأنهما يعرفان تفاصيل المفاوضات التي لا يعلمها سواهما".

وذكر أنه أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكذلك قادة المفوضية الأوروبية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا بنتيجة اتصاله ببوتين.

وأضاف أن الفاتيكان عرض استضافة المفاوضات، وأنهى منشوره بقوله: "فلتبدأ العملية!"