مصدر: إيجابية عينة المنشطات لـ شريف إكرامي 

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كشف مصدر بـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن إيجابية عينة كشف المنشطات لـ شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز.

وقال المصدر في تصريحات لـ «الشروق»: «شريف إكرامي خضع لكشف المنشطات عقب مباراة الجيش الملكي في الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ونتيجة العينة جاءت إيجابية».

وأضاف: «سيتم عقد جلسة استماع يوم الأربعاء القادم لـ حارس بيراميدز بناءًا على طلبه، ومن ثم سيتم الإعلان عن العقوبة من قبل الكاف».

وأتم: «سيتم تحديد مدة إيقاف شريف إكرامي عقب جلسة الاستماع، ولا توجد عقوبات على نادي بيراميدز بسبب تلك الواقعة».

وكان إكرامي قد غاب عن قائمة فريقه بيراميدز في مباراتي إنبي بكأس رابطة الأندية وفيوتشر بكأس الكونفدرالية الإفريقية، دون الكشف عن السبب من قبل النادي.

يُذكر أن شريف إكرامي تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه بيراميدز والجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.