الأمين العام للناتو يطمئن السويد بشأن انضمامها لحلف شمال الأطلسي

تحرك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج لطمأنة السويد اليوم الإثنين، مؤكدا "ثقته التامة" في أن السويد في طريقها للانضمام للحلف.



وقال ستولتنبرج إن انضمام السويد للحلف" يمثل أولوية للناتو"، وذلك في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل.



وأضاف أن عضوية فنلندا في الحلف" سوف تعزز أمن السويد، كما سوف تؤدي لدمج السويد في الحلف".



وكانت فنلندا قد تقدمت بطلب للانضمام لعضوية الحلف مع السويد في مايو 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن طلبها واجه عراقيل بسبب معارضة أنقرة لانضمام السويد.



ويشار إلى أنه يتعين على جميع دول الناتو الموافقة بالإجماع على انضمام الدول الجديدة.



وبعد أشهر من المباحثات بوساطة من الناتو، صوتت تركيا لصالح انضمام فنلندا للناتو الأسبوع الماضي.



وينهي هذا القرار الموقف المحايد الذي تتبناه فنلندا منذ عقود، في ظل المخاطر الأمنية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.



وستصبح فنلندا، التي تتشارك حدودا بطول 1340 كيلومترا مع روسيا، العضو الـ31 في حلف الناتو.



وقال ستولتنبرج، إنه سوف يتم الترحيب رسميا بفنلندا من خلال مراسم رفع العلم للاحتفال بانضمامها للناتو.



ومازال طلب السويد ينتظر تصديق تركيا، بسبب عدة نقاط عالقة، من بينها مخاوف أنقرة بسبب ما تصفه بافتقار التعاون في مجال محاربة الإرهاب.



ومن بين أمور أخرى، تواصل تركيا عرقلة انضمام السويد للحلف بسبب رفض السويد تسليم 120 شخصا تعتبرهم أنقرة إرهابيين.



وأكد الأمين العام للناتو أن السويد "أوفت بكل الالتزامات" الخاصة بالتعاون الأمني مع تركيا منذ توقيع اتفاق في الصيف الماضي في مدريد خلال قمة قادة حلف الناتو.