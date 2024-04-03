وزراء خارجية الناتو يبحثون إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لدعم أوكرانيا عسكريا

يبحث وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اقتراحا بإنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو (108 مليارات دولار)، للدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا.



وقالت حجة لحبيب، وزيرة خارجية بلجيكا للصحفيين، قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو، في بروكسل اليوم الأربعاء "اقترح الأمين العام، ينس ستولتنبرج، إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو، على مدى خمس سنوات. سنحلل جدوى هذا الاقتراح".



وأضافت الوزيرة، أنه لن يكون هناك أي قرار حول الاقتراح في الاجتماع، الذي يستمر يومين هذا الأسبوع اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لكن سيتم مناقشته استعدادا لقمة الناتو التي تعقد في واشنطن في يوليو المقبل.



وقال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إنه من المهم ضمان عدم وجود ازدواجية في الجهود بين الناتو والاتحاد الأوروبي، الذي لديه صندوق خارج الميزانية للمساعدات العسكرية لأوكرانيا.



وقال ستولتنبرج: "في الوقت الحالي، لا يقدم الناتو نفسه رسميا أية مساعدات فتاكة للحرب الدفاعية الأوكرانية ضد الغزو الروسي لأراضيها. بدلا من ذلك تنسق الدول الأعضاء بالناتو المساعدات الإنسانية، من خلال ما تعرف باسم (مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا)، برئاسة الولايات المتحدة وهو ترتيب يعرف باسم (صيغة رامشتاين)".



وأضاف "لكن سيبحث اليوم الأربعاء وزراء خارجية الناتو اقتراحا لنقل مسئولية تنسيق المساعدات الفتاكة من مجموعة الاتصال الأوكرانية إلى الناتو.



ويشير دبلوماسيون إلى أن الاقتراح يهدف إلى حماية الدعم الذي تقدمه مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا من رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب الذي قد يعود إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر المقبل.



وهناك شكوك في رغبة ترامب في دعم أوكرانيا على المدى الطويل، خاصة بعدما قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وهو حليف لترامب، إن الرئيس السابق "لن يمنح بنسا" للمجهود الحربي الأوكراني.



ولدى حديث ستولتنبرج إلى الصحافة اليوم رفض أن يتم استدراجه لمسأله ما إذا كان اقتراحه يتعلق باحتمال عودة ترامب. وتابع أن الهدف من الاقتراح، يتلخص في جعل تلك المساعدات إلى أوكرانيا، أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ بها.



وقال: "لا بد أن نضمن المساعدة الأمنية الموثوقة والقابلة للتوقع لأوكرانيا على المدى الطويل كي نعتمد بصورة أقل على المساعدات الطوعية وبصورة أكثر على التزامات الناتو، وأقل على العروض قصيرة المدى وأكثر على التعهدات على مدار سنوات".



وأضاف: "يوفر الحلفاء في الناتو 99% من الدعم العسكري لأوكرانيا. ومن شأن القيام بالمزيد تحت مظلة الناتو أن يجعل جهودنا أكثر كفاءة وفعالية. ويجب أن تدرك موسكو أنها لا يمكن أن تحقق أهدافها في ميدان المعركة".