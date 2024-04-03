 بسبب طوبة.. القبض على المتهم في واقعة وفاة طفلة في مصر القديمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بسبب طوبة.. القبض على المتهم في واقعة وفاة طفلة في مصر القديمة

نهاد القادوم
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 1:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 1:27 م

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم في واقعة وفاة طفلة عمرها عامين بِـ"طوبة طائشة" ألقاها شاب أثناء مشاجرة مع والدته بأحد شوارع مصر القديمة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبالها طفلة تبلغ من العمر عامين مصابة بنزيف في المخ، بعد تعرضها لإصابة قوية في الرأس ووفاتها.

وبعمل التحريات وبحسب إفادة والدة الطفلة تبين أن ابنتها كانت تلعب في الشارع عندما وقعت مشاجرة بين شخص ووالدته، وخلال المشاجرة، ألقى الشخص طوبة على والدته، إلا أن الطوبة اصطدمت برأس الطفلة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة؛ فارقت الحياة متأثرة بنزيف في المخ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


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