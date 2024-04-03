ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم في واقعة وفاة طفلة عمرها عامين بِـ"طوبة طائشة" ألقاها شاب أثناء مشاجرة مع والدته بأحد شوارع مصر القديمة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبالها طفلة تبلغ من العمر عامين مصابة بنزيف في المخ، بعد تعرضها لإصابة قوية في الرأس ووفاتها.

وبعمل التحريات وبحسب إفادة والدة الطفلة تبين أن ابنتها كانت تلعب في الشارع عندما وقعت مشاجرة بين شخص ووالدته، وخلال المشاجرة، ألقى الشخص طوبة على والدته، إلا أن الطوبة اصطدمت برأس الطفلة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة؛ فارقت الحياة متأثرة بنزيف في المخ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.