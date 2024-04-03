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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32 ألفا و975 شهيدا

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية
وكالات
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 10:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 10:52 ص

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32 ألفًا و975 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75 ألفًا و577 إصابة منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 59 مواطنا، وإصابة 83 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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