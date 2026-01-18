نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: شعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا يعني لنجعل أوروبا فقيرة مجددا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، إن شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنجعل أمريكا عظيمة مجددا يعني "لنجعل أوروبا فقيرة مجددا"، وذلك على حسابه بمنصة "إكس".

وكان ميدفيديف قد حذر الاثنين الماضي، الولايات المتحدة من أن سكان غرينلاند قد يصوتون للانضمام إلى روسيا "إذا لم تتحرك على وجه السرعة"، في وقت أكدت فيه ألمانيا عدم توقعها عملا عسكريا أمريكياً في الجزيرة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ميدفيديف قوله إن سكان جزيرة غرينلاند قد يصوتون للانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك الرئيس ترامب على وجه السرعة لضم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، وفق تعبيره.

وبحسب الوكالة، فقد صرح ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، بأنه "ينبغي لترامب أن يسرع. وفقا لمعلومات لم يتم التحقق منها، قد يجري خلال أيام قليلة استفتاء مفاجئ، يمكن أن يصوت فيه جميع سكان غرينلاند البالغ عددهم 55 ألف نسمة على الانضمام إلى روسيا. وبعد ذلك ينتهي الأمر. لا نجوم صغيرة جديدة على العلم (الأميركي)".